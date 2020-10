Santa Catarina tem 30 oportunidades

Novas vagas no setor de obras foram divulgadas. O anúncio foi feito pela Camargo Corrêa que está com mais de 30 contratações disponíveis no ramo. As oportunidades são para atuar em Santa Catarina. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas no setor de obras: Mais de 30 oportunidades em Santa Catarina

As vagas no setor de obras foram divulgadas pela Camargo Corrêa. Confira abaixo mais informações sobre as oportunidades e como concorrer a elas:

Vagas

Veja quais são as funções disponíveis e quais os pré-requisitos para concorrer às vagas:

Armador: Desejável curso na área de armador de ferragem e ter atuado na área de construção civil pesada. Necessária disponibilidade para atuar nas unidades de Santa Catarina.

Carpinteiro: Ter um curso de carpinteiro. Desejável atuação em empresas com construção civil pesada. Também disponibilidade para atuar nas unidades de Santa Catarina.

Soldador de manutenção II: Possuir curso de soldador, trabalho em equipe e pro-atividade e também atenção concentrada. Desejável ter atuado em empresas com construção civil pesada. Disponibilidade para atuar nas unidades de Santa Catarina.

Os interessados em uma das vagas devem clicar sobre o nome dos cargos desejados e inscrever-se via site Vagas.

