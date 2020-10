Santa Cruz derrota Treze e abre vantagem na liderança do Grupo A da Série C

Neste sábado, o Santa Cruz se tornou ainda mais líder do Grupo A da Série C. No Estádio Amigão, o Tricolor pernambucano derrotou o Treze por 1 a 0 e ampliou sua vantagem na 1ª posição sobre o Vila Nova de dois para cinco pontos.

Os dois times buscaram criar oportunidades para sair na frente durante a primeira etapa, construindo as principais jogadas pelos lados do campo. Porém, ninguém conseguiu balançar as redes e o placar permaneceu zerado nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Santa Cruz voltou melhor e chegou ao gol da vitória logo no começo. Aos sete minutos, Didira cruzou para Lourenço desviar de cabeça e marcar o tento da partida. Os paraibanos foram para cima do adversário em busca do empate no decorrer do jogo, mas o Tricolor se segurou e saiu de campo com os três pontos.

Também pelo Grupo A da Série C, o Ferroviário derrotou o Remo por 1 a 0.