SANTANDER abre novas vagas de emprego no Brasil

Uma ótima oportunidade para aqueles que estão à procura de um emprego durante a pandemia! O banco Santander anunciou a abertura de 93 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas à área de Tecnologia, disponíveis para o novo centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Os novos contratados terão a missão de gerar soluções e propor ideias para a evolução de ferramentas digitais destinadas aos usuários do banco. A seleção recruta tanto recém-formados como profissionais com anos de experiência na área.

“Somos, antes de mais nada, uma empresa de tecnologia. No Geração Digital, nosso hub de tecnologia, as equipes contam com a estrutura ideal para permitir um trabalho ágil, eficiente e inovador em um ambiente aberto e flexível. Junte-se a nós e trabalhe com profissionais referência no mercado”.

A empresa busca especialistas com conhecimentos em Cloud Computing, DevOps, Inteligência Artificial, Mobile Web e Big Data.

Cargos

Analista de Tecnologia

Arquiteto de Tecnologia

Desenvolvedor

Engenheiro de Dados

Especialista em Tecnologia

Gerente de Tecnologia

Gerente de Proteção de Dados

Inscrições

Os interessados podem obter mais informações sobre as vagas e se candidatar através site da instituição, onde os candidatos devem efetuar um cadastro.