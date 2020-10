SANTANDER abre vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

As oportunidades estão disponíveis para o novo centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

O banco Santander anunciou a abertura de novas vagas de emprego. As oportunidades são destinadas à área de Tecnologia, disponíveis para o novo centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Os novos contratados terão a missão de gerar soluções e propor ideias para a evolução de ferramentas digitais destinadas aos usuários do banco. A seleção recruta tanto recém-formados como profissionais com anos de experiência na área.

“Somos, antes de mais nada, uma empresa de tecnologia. No Geração Digital, nosso hub de tecnologia, as equipes contam com a estrutura ideal para permitir um trabalho ágil, eficiente e inovador em um ambiente aberto e flexível. Junte-se a nós e trabalhe com profissionais referência no mercado”.

A empresa busca especialistas com conhecimentos em Cloud Computing, DevOps, Inteligência Artificial, Mobile Web e Big Data.

Os cargos disponíveis na empresa são de analista de tecnologia, desenvolvedor de tecnologia e especialista em tecnologia.

Inscrições

Os interessados podem obter mais informações sobre as vagas e se candidatar através site da instituição, onde os candidatos devem efetuar um cadastro.