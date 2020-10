Santos aceita proposta de clube árabe por Soteldo e aguarda definição

O Santos aceitou a proposta de 7 milhões de dólares (em torno de R$ 39,3 milhões) do Al Hilal, da Arábia Saudita, por Soteldo. Agora resta a aprovação do Conselho Deliberativo e o acerto entre o jogador e o clube árabe. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE!

Com a situação financeira delicada, o Santos busca formas de aliviar os cofres. Inicialmente Lucas Veríssimo seria negociado com o Porto (PT), mas por falta de acordo entre as partes a venda melou. Em alta, Soteldo é a nova tentativa da diretoria.

Vale lembrar que o Santos tem 50% dos direitos econômicos do jovem atacante, com contrato até 2023. Apesar do clube ter aceitado a proposta, é Soteldo quem decide se irá sair do Santos ou não, além dos conselheiros do Peixe. A diretoria aguarda essa definição.

Nos planos do técnico Cuca, o venezuelano está em Curitiba para o jogo desta noite, às 19h, no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasilero.