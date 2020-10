Santos anuncia volta de Robinho com contrato curto e salário ‘simbólico’

Por meio de suas redes sociais, o Santos anunciou na noite deste sábado (10) o retorno do atacante Robinho ao clube. Assim, o atacante formado pelo Alvinegro cumprirá sua quarta passagem pelo Peixe.

Conforme apurou o LANCE!, o atleta volta ao Santos com um contrato de cinco meses (até o fim do Campeonato Brasileiro) com um salário simbólico próximo a R$ 1,5 mil. Contudo, caso complete dez jogos, o atleta terá direito a bonificação de R$ 300 mil, com mais R$ 300 mil depois de 15 partidas. Esses valores seriam pagos apenas ao fim do vínculo.

O Alvinegro terá preferência na extensão do contrato do “Rei das Pedaladas” por mais 1 ano e 7 meses.

– Aqui sempre foi a minha casa. Meu objetivo é ajudar dentro e fora de campo, e fazer o Santos FC voltar ao lugar mais alto, que é de onde nunca deveria ter saído. Sensação maravilhosa de poder voltar ao clube que me projetou para o futebol. Foi aqui onde eu cresci. Sempre sonhei em ser jogador e foi o Santos FC tornou tudo isso possível – disse Robinho ao site oficial do Santos.

– Torcida do Peixão, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Isso me deixa com muito orgulho. Tenho memórias maravilhosas aqui dentro. Pode ter certeza que vou dar o meu melhor para ajudar o Santos FC dentro e fora de campo – concluiu.

O acordo entre as partes foi costurado neste sábado (10). Inicialmente, o presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, e a representante de Robinho, Marisa Alija, se encontraram no CT Rei Pelé e alinharam o acerto, que precisou ser aprovado pelo Comitê Gestor e Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Aos 36 anos, o Menino da Vila chega para a sua quarta passagem pelo clube que o revelou. O atacante, que tem 246 jogos e 109 gols com a camisa alvinegra, conquistou dois Brasileiros (2002 e 2004), dois Paulistas (2010 e 2015) e uma Copa do Brasil (2010) pelo Peijxe. Robinho estava parado desde agosto, quando encerrou o seu vínculo com o turco Istambul Basaksehir.