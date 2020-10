Santos confirma composição do Comitê de Transição

Por meio de nota oficial, o Santos confirmou nesta terça-feira os nomes indicados para o Comitê de Transição. A iniciativa de Orlando Rollo conta com representantes dos oito pré-candidatos à presidência do Peixe.

De acordo com o Santos, o Comitê de Transição tem o objetivo de aumentar a transparência e evitar que o candidato eleito tenha “surpresas” ao sentar na cadeira de presidente.

“O Comitê de Transição foi criado pelo presidente Orlando Rollo para que todos os possíveis candidatos acompanhem tudo que acontece internamente no Santos FC, de forma transparente, para que possam ter todas as informações necessárias para quem assumir o comando do Santos FC a partir de 1 de janeiro de 2021”, publicou o Peixe.

No momento, os pré-candidatos à presidência do Santos são: Daniel Curi, Esmeraldo Tarquínio, Fernando Silva, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino, Vagner Lombardi e Andrés Rueda.

Confira os membros indicados pelos respectivos possíveis candidatos:

Milton Teixeira Filho: Gustavo Costa de Souza

Andres Enrique Rueda Garcia: José Carlos de Oliveira

Vagner Lombardi Junior: Renato de Azevedo Silva

Ricardo Agostinho: Silvio Arnaldo Waisman

Fernando Silva: Tiago Vallejo Marsaioli

Esmeraldo S. Tarquinio C. Neto: Fabio Costa

Rodrigo da Matta Marino: José Rubens Marino

Daniel Nascimento Curi: Raphael Vita Costa