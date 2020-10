Santos consegue ajuda financeira e avança para acordo com o Hamburgo

O Comitê Gestor do Santos encaminhou um acordo com o Hamburgo (ALE) nesta quinta-feira (08), referente a dívida de 4,5 milhões de euros pelo não pagamento aos alemães pelo zagueiro Cléber Reis, contratado em 2017, ainda na gestão Modesto Roma Júnior.

A diretoria santista conseguiu um empréstimo de 1,5 milhões de euros vindos do candidato à presidència do clube, Andrés Rueda. O outro milhão já estava nos cofres do clube através de recebidos recentes. O Peixe tambem conseguiu o abatimento de 1,4 milhão de euros por parte dos alemães, que elogiaram o empenho da atual gestão em resolver a pendência logo nos primeiros dias.

O Alvinegro terá até o dia 15 de outubro para pagar essa primeira quantia e, após isso, repassará 600 mil euros em três parcelas de 200 mil euros, pagos nos dias 15 de dezembro de 2020, 15 de fevereiro de 2021 e 15 de abril de 2021.

Com o acordo, o Hamburgo (ALE) derrubará a ação que tem contra o Peixe, que impede que o clube registre novos atletas desde março. No entanto, caso o Santos atrase alguma das parcelas há previsão de multa a ser paga.