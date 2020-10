Santos conta com “plantão” da CBF para poder regularizar reforços

O Santos conta com um “plantão” da CBF para poder regularizar reforços no BID (Boletim Informativo Diário). A confederação trabalhará no fim de semana e também na segunda-feira, feriado nacional.

A ajuda da CBF foi confirmada pelo Peixe durante visita na sede da confederação, no Rio de Janeiro, na última terça-feira. Esse tempo será fundamental para o Alvinegro poder inscrever atletas.

O Santos fez um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, e espera pelo fim do bloqueio de transferências na Fifa até a próxima segunda. Até lá, correrá para deixar a documentação do zagueiro Laércio e do meio-campista José Welison pronta, além de reativar o contrato de Jonathan Copete.

Orlando Rollo, presidente do Santos

O motivo dessa “pressa” é o risco de novas punições na Fifa…

“Para o torcedor entender: se pagarmos o Hamburgo, Hamburgo tira restrição no tribunal da Fifa e temos poucas horas para registrar jogadores. No dia 13 abre a janela, ou seja, é a terceira janela e vale o novo transfer ban. Huachipato (dívida por Yeferson Soteldo) e Atlético Nacional (dívida por Felipe Aguilar) em conjunto. Temos três leões para matar. Matamos um e vem dois. Passamos de fase duplamente mais difícil. A partir do dia 13, Santos sofre a sanção. Se a gente pagar o Hamburgo, tiramos da frente, mas na semana que vem estamos penalizados por causa do Huachipato e Atlético Nacional”, explicou o presidente Orlando Rollo.

O Santos deve R$ 19 milhões ao Huachipato, do Chile, e outros R$ 5 milhões ao Atlético Nacional, da Colômbia. Antes de resolver as pendências com esses clubes, o Peixe pensa em aproveitar o “vácuo” entre o acerto com o Hamburgo e a abertura da janela de transferências do exterior, em 13 de outubro, próxima terça-feira. O Alvinegro chegaria no terceiro período de transferências sem pagar os débitos, ocasionando nova punição.