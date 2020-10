Santos de Cuca supera o de Jesualdo em desempenho ofensivo e aproveitamento geral

Após a vitória do Santos contra o Goiás neste domingo, o técnico Cuca chegou a 16 partidas no comando da equipe, uma a mais do que teve o Jesualdo Ferreira, demitido em agosto.

Fazendo um comparativo, os números do time atual superam os do período em que o português esteve no cargo, principalmente na parte ofensiva. De acordo com levantamento do site SofaScore, em aproveitamento geral, Cuca tem até o momento 56.2%, contra 48.8% de Jesualdo.

No ataque, o Peixe chegou a 23 gols com o novo comandante, contra os 17 na época do ex-treinado. Agora, o time precisa em média de 7.1 finalizações para marcar. Com Jesualdo, esse número cresce para 8.6.

Com o português, o Santos finalizou 147 vezes, das quais 51 acertaram a meta. Com Cuca, a estatística sobe para 163 chutes, dos quais 69 foram no alvo.

Na defesa, não houve melhora nos números. O Alvinegro de Jesualdo sofreu 16 gols em 167 finalizações do adversário. Com Cuca, são 18 tentos sofridos em 170 chutes até o momento.