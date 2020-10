Santos descarta compra, mas tenta renovar empréstimo de Luan Peres

O Santos descarta a compra, mas tenta renovar o empréstimo de Luan Peres, válido até 31 de dezembro, junto ao Brugge, da Bélgica.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o valor fixado para aquisição em definitivo é 5 milhões de euros (R$ 32,7 mi), totalmente fora da atual realidade do Peixe.

Dessa forma, a ideia do Alvinegro é se apresentar ao Brugge como uma nova gestão e pedir a permanência ao menos até fevereiro, mês do fim do Campeonato Brasileiro. Os belgas se irritaram com a demora do presidente afastado José Carlos Peres para pagar o empréstimo (R$ 1,5 milhão).

“A gente está conversando. Nossa superintendência e gerência de esportes. Ideal é a renovação do empréstimo. A compra em si, hoje, não posso enganar o torcedor. Falo muitas vezes para ficar claro. Santos não tem condições. A opção é tentar a renovação do empréstimo. Adquirir por esse valor não dá, apesar de entender que atleta é fundamental”, disse o presidente em exercício Orlando Rollo.

Em entrevista recente à TV Gazeta, Luan Peres falou sobre a difícil situação.

“Conversei há uns dois meses com o William (Thomas, ex-diretor), que não está mais. Ele disse que tentaria convencer o Brugge. Por mim quero ficar, sim, até o fim da temporada e não depende só de mim. Até por questão de ética, entendendo a pandemia, acho que Brugge pode me liberar por dois meses. Falando em compra, não sei como será. Ainda não conversamos. Nem falaram sobre querer ou não ter condições. Não sei o que pode acontecer ainda”, afirmou o zagueiro.

Luan Peres tem 26 anos e chegou ao Santos no segundo semestre de 2019. O zagueiro tem 39 partidas pelo Peixe e é titular absoluto.