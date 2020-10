Santos evita venda, mas estipula valor para negociar Lucas Veríssimo

O Santos evita negociar Lucas Veríssimo, mas aceita abrir conversa com interessados se o valor das sondagens recebidas aumentar.

A única proposta concreta por Veríssimo veio do Braga, de Portugal, por 5 milhões de euros (R$ 33,2 mi) – condição recusada pelo Peixe.

Enquanto o Braga chegou ao seu limite, o zagueiro foi procurado por Olympiacos, da Grécia, e Roma, da Itália. Nestes casos, porém, não houve qualquer formalização.

O Santos só aceita abrir negociação por, no mínimo, 6,5 milhões de euros (R$ 43,3 mi). Internamente, o objetivo é viabilizar 8 milhões de euros (R$ 53,3 mi).

Lucas Veríssimo está ciente das possibilidades e concorda com o Peixe em sair apenas se os números satisfazerem ambas as partes. Na situação do Braga, por exemplo, os portugueses ofereciam 500 mil euros (R$ 3,3 mi) em luvas para o atleta.

O presidente em exercício Orlando Rollo admite a necessidade de fazer caixa, mas tenta resolver as dívidas de curto prazo sem vender jogadores, muito menos algum como Lucas Veríssimo, com status de titular absoluto do elenco.

Sem saber do seu futuro, Veríssimo pensa no presente e se recupera de um edema na panturrilha esquerda. Ele foi ao CT Rei Pelé no sábado e irá também neste domingo, além de passar por uma câmara hiperbárica para acelerar o tratamento. Há a possibilidade do zagueiro retornar diante do Corinthians, na quarta-feira.

Lucas Veríssimo tem 25 anos e contrato até 31 de dezembro de 2024.