Santos multa Soteldo e Ivonei após indisciplina em Goiânia

O Santos multou Soteldo e Ivonei em parte do salário por um ato de indisciplina em Goiânia, durante a concentração para a partida contra o Goiás, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuca liberou o elenco para jantar. A comissão técnico orientou a todos sobre o uso da máscara e do álcool em gel e pediu o retorno às 23h. A dupla chegou depois do horário combinado.

Ivonei, inclusive, publicou uma foto com Soteldo no “Quintal Lounge Bar” e apagou na sequência. O Menino da Vila não entrou na partida contra o Goiás. E, antes desse ocorrido, o camisa 10 obteve a liberação para não atuar e ficar com a família no domingo, véspera da apresentação na seleção venezuelana para as Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“O Santos FC informa que não torna pública suas medidas disciplinares e que as medidas punitivas esportivas são tomadas pelo comando técnico da equipe”, disse o Peixe, por meio de nota enviada à Gazeta Esportiva.



Ivonei e Soteldo (Foto: Reprodução/Instagram)