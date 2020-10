Santos não conseguirá registrar atacante Copete a tempo

O Santos não conseguirá registrar o atacante Copete nesta segunda-feira, um dia antes do clube ter mais uma punição de registro de jogadores, pelas dívidas com Huachipato e Atlético Nacional, segundo apuração do LANCE!.

O Peixe entrou em contato com a Fifa para tentar registrar o jogador hoje, mas obteve uma negativa. Segundo a entidade máxima do futebol mundial, transferências internacionais precisam de dois dias para o registro, e a partir de amanhã o Santos voltará a ficar banido no mercado pelas dívidas com os times do Chile e Colômbia.

O colombiano vem treinando no CT Rei Pelé, mas não pode ser regularizado para defender o clube. Copete atuou pela última vez com a camisa do Santos em junho de 2019. Depois disso, foi emprestado ao Pachuca, do México, onde ficou até o fim de janeiro. Na sequência, então, se transferiu ao chileno Everton, tendo entrado em campo apenas duas vezes, a última delas em março.

Como o contrato de empréstimo foi rompido antes da data final, o contrato de Copete com o clube da Vila Belmiro não volta a vigorar normalmente, sendo preciso um novo registro. E, por causa da punição imposta pela Fifa que passará a valer novamente na terça-feira, a equipe alvinegra não pode regularizar o vínculo com o atacante colombiano.