Santos não descarta vender Lucas Veríssimo e Cuca revela preocupação com possível perda

O Santos precisa conseguir novas receitas para quitar compromissos a curto prazo. Com isso, o clube não vai deixar de avaliar as propostas que estão chegando para o zagueiro Lucas Veríssimo.

A Gazeta Esportiva apurou que os representantes do atleta estão em contato com os dirigentes alvinegros e que uma conversa neste sentido pode acontecer ainda nesta sexta-feira.

A possibilidade de perder Lucão tem tirado o sono de Cuca, que o vê como peça fundamental no elenco santista e de difícil reposição, mesmo que o clube vá ao mercado.

O técnico tinha um ‘acordo de cavalheiros’ com José Carlos Peres de que atletas considerados indispensáveis não seriam vendidos, e Lucas Veríssimo se enquadra neste grupo.

Agora, no entanto, Peres está afastado e Orlando Rollo, presidente em exercício, precisa de pelo menos R$ 52 milhões para resolver as pendências de casos em que o Santos já foi condenado na Fifa.

A atual cúpula, inclusive, explicou a Cuca, em uma conversa informal, sobre a necessidade de vender jogadores, mas também garantiu que fará o máximo de esforço possível para segurar os pilares do time, ou pelo conseguir a melhor valorização em uma eventual negociação.

Cuca entendeu o recado e está ciente dos problemas financeiros. Ainda assim, o treinador não tem escondido a preocupação em perder seu beque.

Lucas Veríssimo, constantemente procurado por clubes europeus, desta vez tem propostas de Olympiacos, da Grécia, e Braga, de Portugal. Aliás, os portugueses já tiveram a oferta de 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões, recusada.

Veríssimo veste as cores do Santos desde 2013, quando foi contratado para integrar a equipe sub-20. Anteriormente, o zagueiro havia passado por Linense e José Bonifácio, onde deu seus primeiros passos no futebol.

O Santos detém 80% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos. As empresas MGS Sport e AIRC Sports têm 10% e os outros 10% são do próprio zagueiro.

