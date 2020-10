Santos negocia acordo com a Doyen para desbloquear contas

O Santos negocia um acordo com a Doyen Sports para desbloquear as contas do clube. A empresa conseguiu na Justiça a penhora de pouco mais de R$ 85 milhões nesta semana.

O Tribunal elencou recebíveis de negociações, mecanismos de solidariedade e valores de transmissão da Rede Globo. O Peixe não pagou a última parcela do acordo com a Doyen de 5 milhões de euros (R$ 33 mi, na cotação atual), vencida em setembro de 2019.

Depois da parceria entre 2013 e 2014, o Alvinegro acumulou débitos e firmou um acordo por meio do ex-presidente Modesto Roma pelo pagamento em três parcelas de 5 milhões de euros. A multa é de 10 milhões de euros (R$ 66 mi) e foi considerada desproporcional pela gestão de José Carlos Peres, afastada para responder processo de impeachment. O presidente em exercício do Santos é Orlando Rollo e ele e seu grupo lidam com essa penhora.

Orlando Rollo, presidente do Santos

O empresário Luiz Taveira, responsável pelo acordo com a Doyen na gestão Modesto Roma, é um dos interlocutores da conversa atual com o fundo de investimentos maltês.

O agente repercutiu um e-mail recente de Augusto Ricardo Cabral Cajueiro, intermediário da empresa. A negociação caminha bem.

“Como te falei por chamada, te envio aqui algumas observações sobre o senhor José Carlos Peres. No final de setembro de 2019, Peres, com atitude errada, sabendo que estava errando e sendo covarde e irresponsável com a instituição, iniciou um enorme prejuízo aos cofres do clube. O dia 30 de setembro era o prazo final para pagar a última parcela do débito com a Doyen Sports. E não cumpriram. Após 14 dias, eu e Alfonso (Aguilera Rosique, também ligado à Doyen) tentamos contatá-lo e também demais membros do clube sem sucesso. Ele nos procurou depois com um monte de desculpas mentirosas., Eu, Ricardo, com respeito à instituição e pena de funcionários humilde do clube, apaziguei a situação que estava descontrolada. E depois de termos arrumar com Pedro Felipe, membro do departamento jurídico, e Rubens, do departamento financeiro, Peres pôs tudo a perder e aí a ação cobrando tudo foi iniciada… As bases que a Doyen quer estão na sua mão. Não tem pagamento neste ano. Só esperando o plano de proposta para pagar os valores passados para que eu possa finalizar a pedir a autorização para desbloquear a ação na Justiça”, diz o e-mail enviado por Taveira.