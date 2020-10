Santos perde para o Atlético-GO na Vila e longa invencibilidade acaba

Com um golaço de Chico após jogada de Janderson, o Atlético-GO bateu o Santos por 1 a 0 em duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, caiu a maior sequência de jogos sem perder entre os times da Série A. Sem saber o que é perder desde o começo de setembro, quando caiu para o Flamengo, o Santos ficou 12 jogos ganhando ou empatando, mas agora foi derrotado por outro rubro-negro. Além disso, a derrota impediu o alvinegro de alcançar o G4.

Em seu primeiro jogo após a saída de Vagner Mancini, novo técnico do Corinthians, o Dragão mostrou sua força e venceu fora de casa. Após um começo de jogo muito abaixo, cresceu na etapa complementar e, com um golaço, somou três pontos que o colocam na parte de cima da tabela.

O Santos entrou em campo sem quatro de seus principais jogadores. Além de Carlos Sánchez, que rompeu o ligamento do joelho, e Soteldo, que está voltando da seleção venezuelana, a equipe ainda contou com as baixas de Marinho e Lucas Veríssimo, ambos com incômodo muscular. E sem eles, o trabalho ficou muito mais difícil. Robinho, último reforço para o elenco, viu o jogo das arquibancadas.

Com pouca inspiração ofensiva, o alvinegro criou apenas duas chances na primeira etapa: com Kaio Jorge, no começo, e com Jean Mota, no fim. Como boa notícia, não sofreu sequer um chute.

Chico comemora gol contra o Santos Gazeta Press

Na etapa complementar, o time da Vila foi diminuindo o ritmo. Enquanto isso, o Dragão cresceu e viu seu gol amadurecer. Com 18 minutos, Nicolas desceu pela esquerda e cruzou forte, rasteiro. A bola passou por todo mundo e encontrou Matheus Vargas sozinho na pequena área, que fez o mais difícil: errou.

Após a chance inacreditável, o Atlético-GO cresceu ainda mais e foi presenteado com o gol. Aos 22, Janderson recebeu na direita e foi driblando. Passou por um, dois, três, quatro e cinco. Após costurar a defesa e ir centralizando, rolou para Chico, na esquerda, que bateu no ângulo e fez uma pintura.

O Santos tentou pressionar na reta final, mas sem sucesso. Apesar do baixo volume, o Peixe ainda criou uma grande chance. Aos 45, Madson cruzou para Marcos Leonardo, frente a frente com Jean. A cabeçada foi fraca e parou no goleiro.

Santos 0 x 1 Atlético-GO

GOL: Chico

SANTOS: João Paulo; Pará (Sandry), Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Madson e Jean Mota (Lucas Lourenço); Lucas Braga (Taílson), Arthur Gomes (Marcos Leonardo) e Kaio Jorge (Anderson Ceará)

Técnico: Cuca

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico (Natanael); Janderson (Júnior Brandão), Gustavo Ferrareis (Matheus Vargas) e Zé Roberto (Hyuri)

Técnico: Eduardo Souza

O Santos perdeu sua 1ª partida após 12 jogos

O Atlético-GO deu 0 chute no 1º tempo

Anderson Ceará fez seu 1º jogo no Brasileirão

Chico fez seu 1º gol no Brasileirão

Classificação

– Santos: 6º colocado, com 24 pontos em 16 jogos

– Atlético-GO: 9º colocado, com 21 pontos em 16 jogos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileirão.

Sábado, 17/10, 17h*, Coritiba x Santos

Sábado, 17/10, 19h*, Atlético-GO x Athletico-PR

*horário de Brasília