Santos prepara retorno de trio para a partida contra o Fluminense

O Santos prepara o retorno do trio Lucas Veríssimo, Alison e Marinho para a partida contra o Fluminense, dia 25 de outubro, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro tem desconforto muscular na panturrilha esquerda e ainda sofreu uma pancada na perna direita. O volante se recupera de periostite por sobrecarga na perna esquerda. E o atacante tem um edema na coxa esquerda.

A participação na partida diante do Defensa y Justicia, terça-feira, na Vila Belmiro, não está descartada, mas o planejamento da comissão técnica é não ter o trio neste jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Peixe já está classificado para as oitavas de final.

Marinho, do Santos

A ideia do técnico Cuca é ter os jogadores 100% para enfrentar o Fluminense em uma espécie de ensaio do time titular para a decisão diante do Ceará, dia 28, na Vila Belmiro, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Cuca reconhece o elenco enxuto e prioriza Copa do Brasil e Libertadores. A comissão comenta com frequência sobre precisar fazer escolhas em breve.

Lucas Veríssimo e Marinho são titulares absolutos, enquanto Alison brigaria por posição – Diego Pituca é “intocável” e Jobson tem agradado ao treinador.