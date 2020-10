Santos reencontra Ricardo Oliveira; atacante deve ficar no banco

O Santos reencontrará Ricardo Oliveira neste sábado, na partida contra o Coritiba, a partir das 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante brilhou pelo Peixe em duas passagens: 2003 e depois entre 2015 e 2017, antes de ir para o Atlético-MG. O jogador de 40 anos foi alvo de especulações no Alvinegro em mais de uma oportunidade desde 2019.



Ricardo Oliveira, do Coritiba (Foto: Reprodução/Instagram)

Oliveira estreou pelo Coxa no empate em 0 a 0 com o Fortaleza no último sábado. Ele entrou no segundo tempo e esteve em campo por 51 minutos.

Na última rodada, Ricardo Oliveira não saiu do banco de reservas e viu a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. O titular diante do Santos deve ser novamente Rodrigo Muniz.