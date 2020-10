Santos se reúne para definir detalhes de novo patrocinador

Em meio aos tantos problemas financeiros do Santos, o presidente Orlando Rollo e seu Comitê de Gestão se reunirão nesta segunda-feira a fim de definirem detalhes contratuais de um novo patrocinador.

Para desafogar os cofres, os dirigentes têm buscado abrir algumas frentes. E segundo apurou o LANCE!, uma das negociações é com a Saint-Gobain, uma multinacional francesa. A TekBond, empresa de produtos adesivos, selantes, silicones, dentre outros, está entre as marcas vinculadas.

Vale pontuar que Hanie Issa, ex-membro do Comitê de Gestão, é o CEO da Tekbond. O ex-presidente José Carlos Peres o convidou, mas o dirigente não durou no cargo porque concordava com a linha do dirigente, atualmente afastado do cargo.

Lembrando que Orlando Rollo quer tentar sanar as dívidas do clube sem envolver negociação de jogadores. A ideia é “limpar” a imagem do clube para conseguir novos investidores.

No uniforme, o Santos tem oito estampas de empresas: Casa de apostas, Oceano B2B, Philco, Foxlux, Orthopride, Kicaldo, Unicesumar e Kodilar. Apenas o top central e o máster estão disponíveis.