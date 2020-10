Santos tem negociação avançada com Porto por Verissimo, mas mantém cautela

Após esbarrar em condições de pagamento e ver melar a negociação com o Benfica, Lucas Veríssimo pode seguir tendo Portugal como destino. Isso porque o Porto entrou com força na briga para contratar o zagueiro, e tem agora uma situação encaminhada com o Santos para fechar com o defensor de 25 anos. A informação foi inicialmente publicada pelo portal Globoesporte.com, e confirmada pela reportagem do ESPN.com.br.

Segundo apuração, os clubes concordaram com o valor de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), e conversam sobre o modelo de pagamento. O desejo do Peixe é receber a totalidade, ou ao menos uma boa parte do montante à vista. Essa negociação está sendo conduzida por Paulo Pitombeira, empresário do jogador, direto com Orlando Rollo, presidente do clube alvinegro.

O Santos acelera as reuniões internas para que possa sacramentar a venda de Lucas Veríssimo ao Porto nesta terça-feira (6), último dia da janela de transferências dos clubes portugueses para contratarem atletas do exterior. Para que a negociação seja selada, entretanto, a diretoria depende das aprovações do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, segundo regras previstas no Estatuto do Clube.

Uma dessas reuniões, a do Comitê Gestor, aconteceu já na noite da última segunda-feira. Por conta desses fatores, pessoas ligadas ao departamento de futebol consultadas pela reportagem ainda não cravam um acerto entre as partes, e tratam com cautela o andamento da negociação.

O entendimento do clube era de que poderia negociar o jogador no mercado europeu por algo em torno de 8 milhões de euros. A urgência para ter o dinheiro em caixa e a ausência de propostas neste patamar nesta janela europeia fizeram o Santos ver as ofertas de Benfica e Porto com bons olhos.

Uma transferência neste valor cairia como uma luva na Vila Belmiro, principalmente por conta da dívida junto ao Hamburgo (ALE) pela compra do zagueiro Cleber Reis, em 2017. Sem quitar cerca de 4,5 milhões de euros, o Peixe está impedido pela FIFA de registrar novos jogadores.

Revelado pelo Santos em 2016, Veríssimo é um dos pilares da equipe comandada pelo técnico Cuca, que não desejava perder o zagueiro. Campeão paulista no mesmo ano e quem foi efetivado como profissional no clube, o defensor esteve na seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet em 2019. O jogador tem contrato até o fim de 2024 com o time da Vila Belmiro.