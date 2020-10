Santos tem três desfalques em treinamento e pode contar com até nove ausências em clássico

O Santos teve três desfalques na atividade realizada nesta terça-feira (06), no CT Rei Pelé. Lucas Veríssimo, Alison e Marinho não treinaram e devem ser desfalques no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Alison está com periostite por sobrecarga na perna esquerda, Lucas Veríssimo segue com um edema na panturrilha esquerda, que já o tirou da partida contra o Goiás, no último domingo (04), e Marinho, que saiu da vitória por 3 a 2 contra o Esmeraldino, no fim de semana, sentindo, segue com um desconforto na coxa esquerda.

Caso as ausências sejam confirmadas, o Alvinegro terá nove desfalques para a partida. Além do trio, Vladimir se recupera de uma cirurgia no mindinho do pé), Carlos Sánchez (que rompeu o ligamento do joelho, Arthur Gomes foi suspenso pela expulsão contra o Goiás, Soteldo serve a seleção venezuelana e Raniel se recupera de uma trombose e também serão ausências, além do técnico Cuca, que não poderá comandar a equipe no banco de reservas, já que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Alviverde Goiano. O auxiliar técnico Cuquinha comandará o time do banco de reservas.