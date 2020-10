Santos trata Marinho como ‘inegociável’ e promete quitar dívida com atacante para evitar assédio

O Santos vai abrir os cofres para evitar qualquer possibilidade de assédio a Marinho. Apesar de conviver com uma crise financeira, turbinada pela pandemia de COVID-19, o clube promete pagar os R$ 500 mil que deve ao atacante, por direitos de imagem atrasados.

A informação foi confirmada pelo novo presidente santista, Orlando Rollo, a Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, em seu blog no portal “Yahoo!”.

“Vamos zerar as dívidas com o Marinho em breve”, garantiu o cartola, que assumiu o lugar de José Carlos Peres, afastado da presidência pelo Conselho Deliberativo.

Marinho é o grande nome do Santos na temporada. Comprado por R$ 4,5 milhões do Grêmio, no primeiro semestre de 2019, o atacante se firmou na Vila Belmiro e hoje soma 13 gols em 20 partidas no ano.

Marinho festejo de Santos Getty

Seu contrato vai até dezembro de 2022. Ao zerar a dívida com o jogador, o Santos pretende frear qualquer possibilidade de perdê-lo em bre.

“Hoje o Marinho é inegociável”, confirmou Rollo, garantindo também que não recebeu nenhuma sondagem pelo camisa 11.