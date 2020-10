Santos usa dinheiro da venda de Jackson Porozo para abater dívida com Hamburgo

O Santos receberá 500 mil euros, cerca de R$ 3,3 milhões, do Boavista-POR nesta semana pela venda do zagueiro Jackson Porozo. O defensor foi anunciado pela equipe portuguesa na última quinta-feira.

Ainda com José Carlos Peres na presidência, o Peixe fez um acordo para o dinheiro do Boavista ir direto para a conta do Hamburgo, da Alemanha.

Jackson Porozo foi vendido pelo Santos nesta semana

O Santos deve quase R$ 30 milhões aos alemães pela contratação do Cléber Reis em 2017. A dívida causou o bloqueio na inscrição de jogadores e pode ocasionar a perda de pontos no Campeonato Brasileiro, ainda em outubro, se não houver acerto.

A entrada do dinheiro é uma forma de facilitar um acordo, já que o Peixe ainda não tinha transferido nada ao Hamburgo desde o negócio.

A estratégia de repassar o dinheiro da contratação foi adotada por Peres. Desde a última terça-feira, o dirigente está afastado da presidência após abertura de processo de impeachment. O Santos é comandado pelo vice-presidente Orlando Rollo.