Santos vai à FPF destravar cota de R$ 1,3 milhão referente ao Campeonato Paulista

A diretoria do Santos foi até a Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta sexta-feira e viabilizou uma quantia de R$ 1,3 milhão, referente a última cota de patrocínio do Campeonato Paulista de 2020, que estava travada.

Compareceram ao encontro Orlando Rollo, presidente em exercício do clube, Mario Badures, Caio França e Luiz Fernando Cardoso, do Comitê de Gestão, e Luiz Eduardo Silveira, superintendente administrativo e financeiro, além de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

A liberação da cota do estadual estava prevista para dezembro, mas Rollo, como ele próprio explicou em entrevista na última quarta-feira, negociou o adiantamento com a Federação para aliviar a situação financeira do Peixe.

O presidente também revelou que o Alvinegro tem, a curto prazo, uma dívida de cerca de R$ 53 milhões.