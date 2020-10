Santos vence Coritiba por 2 a 1 com cavadinha de Soteldo e segue perseguição ao líder

O Santos se recuperou do revés da última quarta e venceu o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, neste sábado, pela abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou a despedida do atacante Soteldo. Segundo o técnico Cuca, em entrevista antes da partida, o venezuelano foi vendido para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e fez sua última partida pelo Peixe neste sábado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Em campo, o gringo fez uma grande partida e deu seu adeus da forma mais digna possível, mostrando que deixará muitas saudades no torcedor alvinegro.

Logo aos 6 minutos, Soteldo recebeu lançamento, matou com muita categoria e acionou Felipe Jonatan. O lateral arrancou e cruzou na medida para Kaio Jorge chapar para as redes.

O Alvinegro seguiu em cima e, aos 27, Diego Pituca bateu de fora da área, Hugo Moura bloqueou com o braço e o árbitro marcou pênalti após revisão no VAR.

O venezuelano pediu a bola e esbanjou categoria. Com uma linda cavadinha, ele deixou Wilson desnorteado e ampliou para os visitantes.

Na sequência da partida, o Santos recuou e o Coritiba cresceu, criando várias ótimas chances de descontar.

No entanto, o ótimo goleiro João Paulo, como já virou hábito, foi salvando o Peixe lance após lance com incríveis defesas.

O arqueiro santista, porém, não teve qualquer chance de defesa aos 28, quando o Coxa finalmente conseguiu marcar.

O meia Giovanni Augusto dominou na intermediária, levou para o pé direito e disparou um balaço na gaveta.

GOLAÇO!

No embalo, o técnico Jorginho tentou correr atrás do empate, colocando em campo o veterano atacante Ricardo Oliveira.

No entanto, o Santos conseguiu se segurar até o final e assegurou o triunfo no Couto Pereira.

Com o resultado, o Peixe vai a 27 pontos e sobe no momento para o 4º lugar, à frente do São Paulo, que ainda joga com o Grêmio na rodada. A distância para o líder Atlético-MG no momento é de 4 pontos.

Já os paranaenses ficam com 16 pontos, caem para o 18º posto e voltam à zona do rebaixamento.

Soteldo comemora após marcar para o Santos sobre o Coritiba, pelo Brasileiro Ivan Storti/Santos FC

Coritiba 1 x 2 Santos

GOLS: Coritiba: Giovanni Augusto Santos: Kaio Jorge e Soteldo (pênalti)

CORITIBA: Wilson; Natanael (Matheus Galdezani), Henrique Vermudt, Nathan Silva e William Matheus; Matheus Sales (Matheus Bueno), Hugo Moura (Ricardo Oliveira), Yan Sasse (Nathan) e Giovanni Augusto; Robson e Rodrigo Muniz (Neílton) Técnico: Jorginho

SANTOS: João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Sandry), Diego Pituca e Jean Mota (Arthur Gomes); Soteldo (Wagner Leonardo), Lucas Braga (Lucas Lourenço) e Kaio Jorge (Luiz Felipe) Técnico: Cuca

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

3º gol de Kaio Jorge em 26 jogos pelo Santos na temporada

3º gol de Soteldo em 25 jogos pelo Santos na temporada

O Coritiba teve 54% de posse de bola no 1º tempo

O Coritiba finalizou mais que o Santos no 1º tempo: 8 contra 5

As 2 finalizações certas do Santos no 1º tempo resultaram em 2 gols

2º gol de Giovanni Augusto em 16 jogos pelo Coritiba na temporada

O Coritiba terminou o jogo com 17 finalizações, contra só 6 do Santos

Classificação

– Coritiba: 18º lugar, com 16 pontos

– Santos: 4º lugar, com 27 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Terça-feira, 20/10, 19h15*, Santos x Defensa y Justicia, Libertadores

Sábado, 24/10, 19h*, Ceará x Coritiba, Brasileirão

*horário de Brasília