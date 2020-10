Santos vence Grêmio por 2 a 1 com dois gols de Marinho

O Santos contou com dois gols de Marinho e venceu o Grêmio por 2 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe comandada por Cuca foi a 24 pontos, no 6º lugar da tabela e próxima do G-4.

O Imortal, por sua vez, segue com sua campanha extremamente irregular na Série A: apenas 11º lugar, com 17 pontos.

Em campo, o Peixe começou dominando as ações na Vila Belmiro e deixou claro que era questão de tempo até abrir o placar.

Aos 20 minutos, a bola bateu na mão de Paulo Miranda, e a arbitragem assinalou o pênalti de maneira acertada.

Marinho chamou a responsabilidade e deu uma “cavadinha” sensacional para vencer Vanderlei e inaugurar a contagem.

A equipe alvinegra controlou as ações até o final do 1º tempo, mas não conseguiu ampliar.

Na volta dos vestiários, Marinho quase fez logo aos 5: ele recebeu cruzamento da esquerda e emendou um chute fortíssimo no travessão.

Depois disso, porém, Renato Gaúcho fez boas mexidas no Grêmio, que cresceu na partida e foi se aproximando do empate.

E ele veio aos 28: em ótima jogada pela esquerda, Pepê cruzou rasteiro e Diego Souza pegou um belo chute, no cantinho de João Paulo.

Só que não deu nem tempo dos gaúchos comemoraram direito…

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Logo depois da igualdade, David Braz foi imprudente em carrinho na área e acabou acertando Marinho: mais uma penalidade para os paulistas.

Marinho, novamente, pediu a bola e só deslocou Vanderlei para anotar seu 2º da tarde e dar a vitória ao Santos.

Nos acréscimo, ainda houve tempo para David Braz fazer falta forte em Marinho, levar o 2º amarelo e ser expulso de campo.

Marinho comemora após marcar para o Santos sobre o Grêmio Getty Images

Santos 2 x 1 Grêmio

GOLS: Santos: Marinho (2 x pênalti) Grêmio: Diego Souza

SANTOS: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Laércio); Jobson, Diego Pituca e Jean Mota (Madson); Marinho, Arthur Gomes e Kaio Jorge (Lucas Lourenço) Técnico: Cuca

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, David Braz, Paulo Miranda (Rodrigues) e Cortez (Diogo Barbosa); Lucas Silva (Maicon), Thaciano e Robinho (Isaque); Luiz Fernando, Pepê e Diego Souza (Everton) Técnico: Renato Gaúcho

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

14º 15º gols de Marinho em 21 jogos pelo Santos na temporada

9º e 10º gols de Marinho no Campeonato Brasileiro

O Santos teve 59% de posse de bola no 1º tempo

O Santos finalizou 7 vezes no 1º tempo, contra só 3 do Grêmio

12º gol de Diego Souza em 27 jogos pelo Grêmio na temporada

Fim do jejum de 6 jogos sem marcar de Diego Souza

Os dois times terminaram o jogo com 11 finalizações

O Santos chegou a 12 jogos sem perder

Classificação

– Santos: 6º lugar, com 24 pontos

– Grêmio: 11º lugar, com 17 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo durante a próxima semana.

Quarta-feira, 14/10, 19h15*, Grêmio x Botafogo

Quarta-feira, 14/10, 20h30*, Santos x Atlético-GO

*horário de Brasília