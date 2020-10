Santos visita o Corinthians em busca da primeira vitória em clássicos na temporada

Nem com Cuca, nem com Jesualdo. O Santos ainda não venceu clássicos em 2020, independentemente do comando em que esteve. Nesta quarta-feira (07), às 19h, o Peixe visita o Corinthians, pela 14ª rodada do Brasileirão, em busca do seu primeiro triunfo contra rivais estaduais nesta temporada.

A partida também marcará a primeira vez que o Alvinegro visitará o estádio do seu adversário desde que ele foi rebatizado como Neo Química Arena, após ter o seu naming rights vendido, no dia 01 de setembro. O Peixe venceu apenas uma vez em 13 oportunidades jogando na casa do Timão, mas encarará pela primeira vez a equipe de Parque São Jorge no seu “lar rebatizado”.

Quanto aos clássicos, neste ano eles não têm sido bons negócios para o Santos. Foram três derrotas e um empate até aqui. Mas apenas um jogo teve o comando de Cuca, quando, já pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras, no estádio do Morumbi, pela quinta rodada.

Já pelo Paulistão, sob a “batuta” de Jesualdo Ferreira, o Alvinegro foi derrotado por Corinthians e São Paulo, ambos fora de casa, e como mandante, mas jogando no Pacaembu, empatou e 0 a 0 contra o Palmeiras, com todos os jogos sendo disputados primeira fase do torneio – como foi eliminado para a Ponte Preta nas quartas de final, o elenco santista não reencontrou um rival direto pelo estadual.

Caso o Peixe não consiga vencer o Corinthians nesta rodada do Brasileirão, a equipe completará um ano sem ganhar em clássicos. O último triunfo diante de um rival do Estado foi no dia 9 de outubro de 2019, quando pela 24ª da competição nacional o Alvinegro venceu o Palmeiras por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Já na Neo Química Arena, quando ainda era chamada de Arena Corinthians, o único resultado positivo do Santos foi no dia 26 de agosto de 2015, quando o Peixe bateu o Timão por 2 a 1, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil – o que faz com que os santistas nunca tenha vencido os corintianos em Itaquera pelo Brasileirão na história.