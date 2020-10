Santos x Atlético-GO: Prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Santos e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30. O encontro entre o Peixe e o Dragão marca o duelo entre uma equipe que está a doze jogos sem perder, contra um clube que perdeu o treinador e quer subir na tabela de classificação.

Com 24 pontos, o Santos quer uma vitória para se aproximar ainda mais dos líderes do Brasileirão. Porém, o técnico Cuca não terá o volante Jobson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Soteldo, que está na seleção venezuelana. Já Sánchez, Raniel e Vladimir, todos machucados, também são desfalques. Robinho, recém-contratado, ainda aprimora a forma física. Marinho e Veríssimo são dúvidas para o confronto.

Já o Atlético-GO tenta ajeitar a equipe após a saída do técnico Vagner Mancini, que acertou com o Corinthians. O auxiliar Eduardo Souza deve ser o comandante contra o Santos. O Dragão não terá à disposição o volante Edson, contratado pelo Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Já o zagueiro Gilvan volta de suspensão e deve formar a dupla de zaga com Éder.

Confira mais informações da partida



Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 14 de outubro de 2020, às 20h30

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

SANTOS

João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Marinho (Lucas Braga), Arthur Gomes e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.

Desfalques: Soteldo (Eliminatórias Sul-Americanas), Carlos Sánchez, Raniel, Vladimir e Renyer (lesionados)

Suspenso: Jobson

Pendurados: Marinho, Pará, Alison e Kaio Jorge

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão (Oliveira), Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques: –

Suspensos: –

Pendurados: Hyuri e Gustavo Ferrareis