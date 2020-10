São 62 oportunidades nesta quinta (29)

As vagas de emprego Sine RR foram divulgadas nesta quinta (29). Ao todo, são 62 oportunidades disponíveis. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o atendimento do Sine está com horário reduzido. Portanto, os candidatos interessados em uma das funções, devem comparecer entre 8h às 12h. Confira, a seguir, mais informações.

Novas oportunidades de emprego foram anunciadas nesta quinta-feira (29) pelo Sine RR.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a agência está funcionando com horário reduzido. Portanto, os interessados em uma vaga no mercado de trabalho devem comparecer entre 8h às 12h no posto de atendimento do Sine.

Ao todo, são 62 ofertas de emprego disponíveis na região de Roraima em diferentes áreas de atuação.

Os interessados em concorrer em uma das vagas devem realizar o cadastro no sistema de emprego do Setrabes, localizado na avenida Mário Homem de Melo, no bairro Mecejana, oeste de Boa Vista.

Para o cadastro, o trabalhador deve ter os seguintes documentos em mãos: RG, CPF, carteira de trabalho, currículo atualizado e comprovante de residência. Os candidatos com curso na função desejada podem levar o certificado para comprovação.

Vagas

Veja algumas das principais funções disponíveis na região:

Auxiliar Administrativo

Carpinteiro

Doméstica

Garçom

Motorista de caminhão

Padeiro

Pintor

Técnico em fibras ópticas

Serviços Gerais

Vendedor Pracista

