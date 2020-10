São 637 oportunidades para segunda (26)

As vagas de emprego em Maringá garantiram um novo recorde; vão ser 637 oportunidades disponíveis para o início da semana (26). Há chances para diferentes áreas de atuação, sendo 53 delas destinadas para pessoas com deficiência (PcD). Então, confira seguir, mais informações sobres essas oportunidades no Paraná.

Vagas de emprego em Maringá: Oportunidades disponíveis para segunda (26)

O início de semana na região de Maringá será de novo recorde; são 637 oportunidades divulgadas pela agência do trabalhador. Ao todo, 53 vagas são destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com o maior destaque sendo para a função de Motorista de Automóveis. As vagas disponíveis na região foram distribuídas para 100 cargos diferentes.

Vagas

Veja algumas das principais vagas ofertadas pela agência do trabalhador de Maringá nesta segunda-feira (26):

140 – Motorista de Automóveis

28 – Vendedor Pracista

22 – Auxiliar Financeiro

9 – Motorista de Caminhão

8 – Auxiliar de Produção

7 – Operador de Caixa

5 – Analista Contábil

5 – Pintor de Obras

3 – Consultor

3 – Empacotador

Além disso, também há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Veja a relação:

27 – Vendedor Interno

2 – Auxiliar de Limpeza

1 – Auxiliar Administrativo

1 – Repositor de Mercadorias

1 – Empacotador

