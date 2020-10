São Caetano bate o São Bento nos pênaltis e conquista a Série A2 do Paulistão

O São Caetano se consagrou campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Após vencer o jogo de ida por 3 a 2 e perder a volta por 1 a 0, nesta segunda-feira, em casa, o time do ABC bateu o São Bento por 4 a 3 nos pênaltis e levantou a taça.

O Azulão chegou assim ao seu terceiro título da Segunda Divisão do Estadual, repetindo os feitos de 2000 e 2017.

A primeira etapa no Estádio Anacleto Campanella foi dominada pelos visitantes. Logo com três minutos de bola rolando, Ruan partiu pela direita e cruzou na medida para Bambam escorar para o fundo das redes e marcar o seu nono gol no torneio. E a vantagem só não ficou maior por conta das boas defesas de Luiz Daniel. A resposta do time dos mandantes saiu já aos 45, em cabeçada na trave de Everton Dias.

Na volta do intervalo, as equipes voltaram mais cautelosas e pouco conseguiram assustar as metas adversárias. Com isso, a decisão da Série A2 do Paulistão 2020 foi para os pênaltis.

Nas cobranças, quem se deu melhor foi o São Caetano. Anderson Rosa, Everton Dias, Sandoval e Renan Dutra converteram. Do outro lado, Erick Luís, Sávio e Luís Henrique também fizeram, mas Lucas Macanhan e Primão desperdiçaram e definiram o título do Azulão.