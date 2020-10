São Caetano perde para o Tubarão e cai para lanterna do Grupo 8 da Série D

Dias depois de garantir o acesso para o Campeonato Paulista, o São Caetano perdeu por 3 a 0 para o Tubarão, em duelo válido pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no Domingos Silveira Gonzalez. Com a derrota deste sábado, o Azulão caiu para a lanterna do Grupo 8 da competição.

O Tubarão abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após uma boa jogada de Kenedy, Eduardo Meurer aproveitou o cruzamento e finalizou de primeira para inaugurar o marcador.

Na segunda etapa, o zagueiro Domingos marcou contra e ampliou para os donos da casa. No fim, Alex Nemetz ainda cobrou pênalti e deu números finais à partida.

Após três jogos disputados, o São Caetano está em 8º lugar no Grupo 8 da Série B, com apenas um ponto conquistado. O Tubarão, que disputou quatro partidas, está na 5ª colocação, com três pontos.

Confira os resultados dos jogos da Série D deste sábado:

Bangu-RJ 2 x 2 Cabofriense

Vitória-ES 2 x 1 Operário-VG

Portuguesa-RJ 3 x 1 Nacional-PE

Juventude 1 x 2 Atlos-PI

Moto Club 2 x 0 River-PI

Jaciobá-AL 2 x 2 Itabaiana-SE

Tubarão 3 x 0 São Caetano

Marcílio Dias 0 x 0 Novorizontino

Gama 5 x 0 Caldense

América-RN 3 x 1 Afogados

Coruripe-AL 1 x 0 Freipaulistano

Baré-RR 2 x 3 Sinop-MT

Salgueiro 0 x 0 Globo-RN

Águia Negra 1 x 1 Goiânia