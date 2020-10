São Paulo aposta em sequência positiva para iniciar trajetória na Copa do Brasil

Depois da importante vitória no clássico contra o Palmeiras, o São Paulo inicia a semana virando a chavinha para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, a equipe comandada por Fernando Diniz estreia na competição diante do Fortaleza, do técnico (e ídolo tricolor) Rogerio Ceni, que ganhou diversos elogios do treinador do clube paulista.

– Vamos jogar contra um grande adversário. Acho que o Rogerio faz um trabalho de ponta no Fortaleza. Os elogios que ele tece a mim eu devolvo todos, é um dos treinadores que tem mais consistência de trabalho desde quando ele assumiu o Fortaleza. É um time difícil de jogar aqui em São Paulo, lá em Fortaleza é mais difícil ainda. Então, a gente tem que se preparar bem, saber enfrentar um adversário tão forte e que tem jogado tão bem – não foi surpresa para mim eles terem ganhado do Atlético-MG – iniciou ele logo após o triunfo contra o Palmeiras, na noite de sábado.

– O Fortaleza sempre tem chance de ganhar contra o adversário que ele joga, porque é muito bem treinado, com jogadores que se encaixaram e que conseguem cumprir muito bem aquilo que o Rogerio determina na parte tática, então, tem que se preparar bem para fazer uma boa partida – complementou.

O Tricolor derrotou o rival por 2 a 0, com gols de Reinaldo (pênalti) e Vitor Bueno, e voltou a vencer o Alviverde após mais de três anos. Um bônus, ainda, é que a equipe nunca havia vencido no Allianz Parque. Para melhorar a situação, o São Paulo soma, agora, duas vitórias seguidas e está a três jogos sem perder – a última derrota aconteceu diante do River Plate, no dia 30 de setembro, quando acabou eliminado antecipadamente da Copa Libertadores.

Agora, só restam duas competições para o time: o Campeonato Brasileiro, no qual é o terceiro colocado, atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo; e a Copa do Brasil. Para Diniz, o São Paulo precisa ser consistente se quiser bater o Fortaleza e continuar na disputa pelo título, o qual, inclusive, seria inédito em sua lista de conquistas.

– Não consigo saber como se ganha um torneio como esse (Copa do Brasil), acho mais fácil saber como se perde. Acho que a gente tem que focar naquilo que aumente nossa chance de ganhar. É um campeonato muito duro, muito difícil, a gente tem que continuar com nosso trabalho e ser bastante consistente. Acho que a consistência, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil… Na Copa do Brasil você não tem chance para errar, de mata-mata, são dois jogos que definem se você passa ou não – finalizou.

O São Paulo inicia a semana de olho no confronto contra o Fortaleza, que será nesta quarta-feira, às 19h15, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontecerá na Arena Castelão. Já no sábado, às 21h, a equipe recebe o Grêmio, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro.