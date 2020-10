São Paulo atropela Atlético-GO, volta a vencer após 7 jogos e alivia pressão sobre Fernando Diniz

Com uma grande atuação de suas crias da base, o São Paulo atropelou o Atlético-GO por 3 a 0, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi.

O resultado encerra a péssima série de 7 jogos sem vitória do Tricolor (o último triunfo havia sido sobre o Fluminense, em 6 de setembro) e alivia a pressão sobre o técnico Fernando Diniz antes do Choque-Rei deste sábado contra o Palmeiras.



Em campo, o clube paulista foi sempre superior, apesar de ter sofrido para superar a marcação dos goianos nos primeiros 45 minutos.

O 1º tento são-paulino só veio nos acréscimos, e graça a um erro defensivo do Atlético: a zaga cabeceou para trás, o goleiro Kozlinski rebateu e Brenner, oportunista, empurrou para dentro.

No 2º tempo, porém, o que se viu foi um verdadeiro baile do Tricolor, com muitas chances de gols e a construção de uma vitória justa.

Aos 20, Gabriel Sara, em grande partida, arriscou de fora da área e acertou o cantinho da meta rubro-negra para ampliar.

Fernando Diniz mexeu bem no time na sequência, colocando Tchê Tchê no lugar de Vitor Bueno.

Logo em sua primeira jogada, o meio-campista achou ótimo passe para Gabriel Sara, que cruzou com perfeição para Brenner completar e fazer seu 2º da noite.

O São Paulo ainda criou várias outras oportunidades para ampliar, mas o placar terminou mesmo em 3 a 0.

Créditos também para Tiago Volpi, que fez ótimas defesas em lances com Chico e Matheuzinho para encerrar a série de 10 jogos do Tricolor levando gols.

Com o resultado, a equipe de Diniz dorme em 3º lugar, com 23 pontos, e agora seca o Internacional, que pega o Red Bull Bragantino na quinta-feira.

O Atlético, por sua vez, fica no 14º posto, com 15 pontos.

Brenner comemora após marcar para o São Paulo sobre o Atlético-GO Gazeta Press

São Paulo 3 x 0 Atlético-GO

GOLS: São Paulo: Brenner (2) e Gabriel Sara

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno (Tchê Tchê) e Brenner (Pablo) Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-GO: Kozlinski; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Oliveira (Maranhão), Marlon Freitas e Chico (Wellington Rato); Janderson (Matheuzinho), Ferrareis (Matheus Vargas) e Zé Roberto (Hyuri) Técnico: Vagner Mancini

5º e 6º gols de Brenner em 16 jogos pelo São Paulo na temporada

O São Paulo teve 56% de posse de bola no 1º tempo

O São Paulo finalizou 11 vezes no 1º tempo, contra 5 do Atlético-GO

3º gol de Gabriel Sara em 16 jogos pelo São Paulo na temporada

O São Paulo acabou o jogo com 25 finalizações, contra 15 do Atlético-GO

Fim da série de 7 jogos sem vencer do São Paulo

Fim da série de 10 jogos seguidos do São Paulo levando gols

Classificação

– São Paulo: 3º lugar, com 23 pontos

– Atlético-GO: 14º lugar, com 15 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

Sábado, 10/10, 19h*, Palmeiras x São Paulo

Domingo, 11/10, 18h15*, Atlético-GO x Red Bull Bragantino

*horário de Brasília