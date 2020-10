São Paulo completa um mês sem vencer; sequência é a pior com Diniz

O São Paulo vive uma má fase dentro de campo. Com o empate contra o Coritiba por 1 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão, o clube chegou a sete jogos sem vencer e completará um mês sem triunfos no dia seis de outubro. A última vitória do Tricolor foi sobre o Fluminense, por 3 a 1, no Morumbi, na oitava rodada do Brasileiro.

Desde então, foram sete jogos, com cinco empates e duas derrotas, juntando Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu para LDU (4 a 2) e River Plate (2 a 1) e teve igualdades diante de Red Bull Bragantino (1 a 1), Santos (2 a 2), River Plate (2 a 2), Internacional (1 a 1) e Coritiba (1 a 1).

Essa é a pior sequência na ‘Era Fernando Diniz’. A pior sequência da equipe havia sido em novembro do ano passado, quando o Tricolor perdeu para o Fluminense e Athletico-PR, em casa, e empatou com Santos e Ceará fora.

Sob pressão da torcida, que protestou no CT da Barra Funda antes do empate deste domingo, Diniz disse que está incomodado com a falta de resultados.

– O protesto da torcida é legítimo, não teve violência. Estão insatisfeitos com os resultados que a equipe vem apresentando e internamente isso vem sendo bem trabalhado. Não tem influência nenhuma no desempenho do time. O que me incomoda é a gente não conseguir vencer os jogos. Treinador de futebol tem que estar preparado para tudo, para todo tipo de pressão. O que me incomoda é a gente não conseguir vencer as partidas e dar alegria para o nosso torcedor – afirmou Diniz.

O Tricolor tentará voltar a vencer na próxima quarta-feira (07), quando enfrenta o Atlético-GO, às 20h30, no Morumbi, pelo Brasileirão.