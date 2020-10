São Paulo comunica que Lucas Perri e Walce passarão por cirurgias no joelho

O São Paulo tem dois novos desfalques a longo prazo. Na noite desta terça-feira, o Tricolor Paulista comunicou que o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Walce serão submetidos a cirurgia para correção de lesões no joelho. Os dois procedimentos serão realizados pela equipe do cirurgião Moisés Cohen, no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O arqueiro fará uma artroscopia por conta de uma lesão no menisco do joelho direito sofrida durante uma atividade na última semana, no CT da Barra Funda. O jogador de 22 anos ficou de fora do clássico contra o Palmeiras, disputado no último sábado, no Allianz Parque.

O prazo para o retorno do camisa 23 aos gramados será definido somente após a conclusão da cirurgia. Existe a possibilidade de ser realizada uma sutura meniscal, o que aumentaria o período de recuperação.

Walce, por sua vez, se recuperava de outra lesão, sofrida em janeiro, na Granja Comary, durante a preparação da Seleção Olímpica para a disputa do Pré-Olímpico. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ainda não atuou na temporada.

O atleta de 21 anos apresentou sinais de instabilidade da articulação e exames complementares indicaram que ele terá que passar por uma nova intervenção.