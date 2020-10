São Paulo em dose dupla: time feminino e Sub-17 entram em campo

Após a vitória do time principal em cima do Palmeiras na noite de sábado, o São Paulo entra em campo neste domingo em dose dupla: com as jogadoras na categoria feminina e com os jovens do Sub-17.

O time feminino do Tricolor entra em campo neste domingo, às 19h, diante da Ferroviária, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. As duas equipes estão empatadas com 26 pontos, sendo que as são-paulinas estão à frente, na quarta colocação, pelo saldo de gols.

Já o time Sub-17 retorna após mais de sete meses paralisado um pouco mais tarde, às 20h30. O Tricolor enfrenta o Vitória, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, competição que começou em março, mas foi parada por conta da pandemia. A partida terá transmissão da CBFtv (via MyCujoo).

Em 12 de março, na primeira e única rodada disputada, a equipe juvenil estreou no torneio com vitória por 4 a 3 diante do Fluminense. Após esse confronto, os garotos foram liberados para voltarem pra casa, em medida de segurança contra a Covid-19. O grupo Sub-17 só voltou a trabalhar no início de setembro, com a liberação do governo do estado.