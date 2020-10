São Paulo empresta lateral Júnior Tavares ao Sport até o final do Campeonato Brasileiro

O São Paulo acertou nesta quinta-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Júnior Tavares ao Sport.

O atleta ficará na Ilha do Retiro até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

A equipe pernambucana arcará com os salários do jogador, que não vinha sendo usado por Fernando Diniz no Morumbi.

Tavares viaja ao Recife ainda nesta quinta ou no máximo na sexta pela manhã para finalizar o acerto e se apresentar ao Sport.

Júnior Tavares durante jogo entre São Paulo e Botafogo, em 2017 Getty Images

O ala, que surgiu no Grêmio antes de ir para o São Paulo, tem contrato até junho de 2021 com o Tricolor paulista.

Nos últimos anos, ele não foi usado pelos são-paulinos, sendo emprestado à Sampdoria, da Itália, e ao Portimonense, de Portugal.

Em 2020, ele não foi escalado uma vez sequer por Fernando Diniz, mas agora terá chance de jogar com Jair Ventura.

A última vez que entrou em campo pelo Tricolor, aliás, foi ainda em 2018.