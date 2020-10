São Paulo encara Rogério Ceni em um mata-mata pela primeira vez

Nesta quarta, o torcedor são-paulino se depara com uma situação inédita: enfrentar o ídolo Rogério Ceni em um duelo de mata-mata. Goleiro histórico do Tricolor, o hoje técnico do Fortaleza é o adversário do clube do Morumbi nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo do confronto é hoje, às 19h15, no estádio do Castelão.

Desde que foi demitido do São Paulo em 2017, o treinador enfrentou seu ex-clube em três oportunidades – todas sob o comando do Fortaleza – e sofreu três derrotas. Agora, no entanto, o contexto é outro, visto que a equipe nordestina prioriza a Copa do Brasil e vê com bons olhos a premiação milionária de R$ 3,3 milhões para aqueles que avançam para as quartas de final.

Por sua vez, o São Paulo de Fernando Diniz segue em busca de aperfeiçoamento. O elenco afastou a crise após a eliminação precoce da Copa Libertadores e embalou no Brasileirão após duas convincentes vitórias contra Atlético-GO, no Morumbi, e Palmeiras, no Allianz Parque – a primeira da história do Tricolor no novo estádio de seu rival, inaugurado em 2014.

– O favoritismo é do São Paulo, a diferença de investimento, estrutura é muito grande. O favoritismo é do São Paulo, se eu jogasse lá eu teria certeza que o favoritismo é do São Paulo; hoje como treinador do Fortaleza, eu também tenho essa consciência. Há alguns clubes no Brasil que é impossível jogar de igual para igual, mas vou fazer o meu melhor para vencer, não tenha a mínima dúvida – afirmou Ceni ao ser questionado sobre o confronto.

O São Paulo estreia na Copa do Brasil nesta quarta. Como representou o futebol nacional na Copa Libertadores, o Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final. Por sua vez, o Fortaleza também inicia sua jornada nesta fase por ter sido o campeão da Copa do Nordeste da última temporada. A partida de ida será disputada no Castelão e o jogo de volta, no Morumbi, dia 25 deste mês.