São Paulo encerra tabu no Allianz Parque e vence Palmeiras por 2 a 0

Essa foi a 1ª vez que a equipe tricolor ganhou um jogo na arena alviverde desde que ela foi inaugurada, em 2014. Desde então, eram 10 partidas no local, com nove triunfos palestrinos e um empate.

Foi também o 1º triunfo são-paulino sobre o rival palestrino desde 2017.

O resultado consolida o time de Fernando Diniz na briga pelo título. O clube chegou aos 26 pontos, em 3º lugar, atrás apenas de Flamengo (2º, com 27) e Atlético-MG (1º, com 27, mas ainda joga na rodada).

O Verdão, por sua vez, estaciona nos 22 pontos e sofre a 2ª derrota seguida. No momento, a equipe está na 5ª posição, mas pode cair mais na sequência da rodada.

Em campo, o Tricolor foi superior no 1º tempo, mas não criou grandes chances de gol, assim como o Alviverde.

Na volta do intervalo, porém, o São Paulo voltou “voando”, e perdeu grande chance com Brenner logo de cara, em cabeçada que passou muito perto.

Aos 11, veio o gol dos visitantes: Daniel Alves enfiou ótima bola para Igor Vinícius, que foi derrubado na área por Esteves. O árbitro Leandro Vuaden anotou o pênalti.

Na cobrança, Reinaldo caprichou e não deu qualquer chance de defesa a Jaílson para estufar as redes.

