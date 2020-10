São Paulo fará reunião com CBF para discutir VAR, lance polêmico contra o Atlético-MG e calendário nos próximos meses

O São Paulo visita o Fortaleza nesta quarta-feira pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas a diretoria tem olhos também para outras situações nos próximos dias.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Raí e Alexandre Pássaro, respectivamente executivo e gerente-executivo de futebol do clube do Morumbi, estão com viagem marcada de Fortaleza ao Rio de Janeiro na quinta para uma reunião na CBF.

Os dirigentes vão se encontrar com Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem, e Manoel Flores, diretor de competições da entidade.

Em pauta com o ex-árbitro, questões referentes ao VAR, especialmente o gol anulado de Luciano na partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão – o São Paulo diz ainda não ter recebido explicações quanto ao lance, que aconteceu antes de o atual líder do campeonato abrir o placar e vencer o duelo por 3 a 0.

Alexandre Pássaro e Raí durante entrevista coletiva no CT do São Paulo Gazeta Press

Com Manoel Flores, Raí e Pássaro tentarão entender como vai funcionar o calendário da equipe tricolor para os próximos meses por causa dos jogos adiados pelo Brasileiro (Ceará, que aconteceria nesta quarta, e Botafogo, no próximo dia 25) em razão das oitavas da Copa do Brasil.

Além dos torneios nacionais, o São Paulo se despede da Conmebol Libertadores na próxima semana no jogo contra o Binacional no Morumbi, mas pode garantir vaga na Copa Sul-Americana caso termine em terceiro no grupo D.