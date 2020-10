São Paulo faz último treino antes da estreia na Copa do Brasil

Na manhã desta terça-feira, o São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o Fortaleza, no Castelão, às 19h15 de quarta-feira. No CT a Barra Funda, o elenco tricolor treinou pela última vez antes da estreia na Copa do Brasil.

Com a realização do treinamento, o técnico Fernando Diniz já deve ter definido o time titular que enfrentará o Fortaleza. A base da equipe que venceu o Palmeiras no último sábado, quebrando o tabu do Allianz Parque, deverá ser mantida. A principal dúvida sobre a escalação do Tricolor é sobre a composição do meio-campo.

Após uma sequência de dez jogos sofrendo gols e sete partidas sem vitórias, Diniz optou pela entrada de Luan como primeiro volante. O jogador revelado por Cotia foi fundamental para que o São Paulo triunfasse diante de Atlético-GO e Palmeiras sem sofrer gols, trazendo segurança na proteção à zaga. Por isso, o camisa 13 deverá ser mantido.

Gabriel Sara, melhor jogador na vitória contra o Dragão, não participou do Choque-Rei, já que cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Titular nos últimos 12 jogos em que participou, o meia deverá ser escolhido por Diniz mais uma vez. Daniel Alves, que não fez uma grande atuação no clássico, também é presença certa na equipe.

A última vaga no meio-campo é disputada entre Igor Gomes e Tchê Tchê. A promessa tricolor foi titular nas últimas nove partidas, mas provavelmente cederá espaço ao volante, que foi escolhido para atuar em uma faixa mais avançada do campo contra o Palmeiras.

Portanto, o São Paulo deverá ir a campo com Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Brenner e Luciano.

O São Paulo vai embarcar para Fortaleza ainda nesta terça-feira. O embate entre a equipe de Diniz e o time comandado por Rogério Ceni será válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.