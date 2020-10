São Paulo informa 9 casos positivos para COVID-19 no futebol feminino

O São Paulo informou que nove pessoas do departamento de futebol feminino testaram positivo para COVID-19, mas optou por manter em sigilo os nomes das pessoas infectadas. São duas jogadores e sete membros da comissão técnica da equipe profissional do Tricolor, que disputa a Série A do Brasileirão.

Na tarde desta sexta, o Tricolor divulgou uma nota oficial explicando toda a situação. De acordo com o documento, os dois primeiros casos foram registrados na semana passada, quando a delegação estava em Salvador se preparando para enfrentar o Vitória. Essas pessoas ficaram isoladas e não participaram da partida na capital da Bahia.

Os funcionários infectados ainda estão em Salvador cumprindo quarentena e sendo acompanhados por médicos. Os dois casos apenas retornarão à capital paulista quando os resultados de seus exames estiverem comprovadamente negativados para COVID-19.

Por conta do episódio no Nordeste, na última terça-feira, todos as pessoas que tiveram contato com o departamento de futebol feminino do São Paulo foram submetidas a testes emergenciais e o treinamento foi suspenso. Nos resultados, o clube identificou outras sete pessoas infectadas.

O São Paulo já avisou a CBF do caso, isolou os funcionários que testaram positivo para COVID-19 e fez alterações na comissão técnica para o jogo do fim de semana, contra a Ferroviária, pela continuação do Campeonato Brasileiro. O clube ainda informou que todos passam bem e apresentam sintomas brandos da infecção pelo novo coronavírus.