São Paulo posta foto de jogadores crianças com camisa tricolor

O São Paulo aproveitou o Dia das Crianças, comemorado nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, para homenagear seus jovens jogadores – e também para mostrar que eles sempre torceram e treinaram no clube.

Brenner, Igor Gomes, Luan e Paulinho Boia apareceram em fotos publicadas nas redes sociais do Tricolor nesta manhã, acompanhadas da legenda “Feliz Dia das Crianças, Tricolor desde sempre”.

Brenner, junto de Daniel Alves, é o vice-artilheiro do clube no ano, com seis gols marcados – Pablo é o artilheiro, com sete. Já Igor Gomes é um dos mais escalados pelo técnico Fernando Diniz e foi bem no clássico contra o Palmeiras, no último sábado, enquanto Luan ganhou mais espaço recentemente e no Choque-Rei foi elogiado pelo comandante.

– É um jogador com muito recurso técnico, que acho que foi subestimado na transição para a equipe profissional, por ter essa marcação forte, mas é um jogador que joga em um nível muito alto tecnicamente. Então, esse tempo e esse ano serviram para que ele fosse adquirindo confiança no próprio jogo dele de construção. Ele fez uma partida excelente hoje, tanto na construção quanto no equilíbrio defensivo. Ele sabe ler o espaço defensivo do time.

Dos quatro atletas mencionados na publicação das redes sociais, Paulinho Boia é o que recebeu menos chances entre os titulares até agora, mas já jogou em 15 partidas na temporada. Todos eles vieram da base do clube, em Cotia.

O São Paulo agora se prepara para o duelo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 19h15, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontecerá na Arena Castelão.