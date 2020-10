São Paulo se reapresenta após vitória no clássico com foco na Copa do Brasil

A reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira foi descontraída após a vitória sobre o Palmeiras e quebra de tabu no Allianz Parque. No CT da Barra Funda, os jogadores deram início a preparação para a estreia do time na Copa do Brasil.

O Tricolor terá poucos dias para virar a chavinha e focar na competição em formato de mata-mata. Afinal, já nesta quarta-feira, a equipe comandada por Fernando Diniz enfrenta o Fortaleza, no Castelão, às 19h15, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como os jogadores tiverem um dia de folga após a vitória no Choque-Rei, o treinamento desta segunda-feira contou com todos os atletas disponíveis no campo. Além da atividade desta manhã, Diniz terá apenas mais um treino para definir o time que enfrentará o Fortaleza.

A principal dúvida está no meio-campo. Afinal, Luan trouxe segurança na proteção à zaga e deverá ser mantido. Dessa forma, a tendência é que Tchê Tchê e Gabriel Sara disputem uma vaga na equipe. O meia revelado por Cotia cumpriu suspensão no clássico e o volante foi o escolhido para atuar, dessa vez em uma faixa mais avançada do campo.

Depois do duelo com o Fortaleza, o São Paulo voltará a campo pelo Brasileirão no sábado, para enfrentar o Grêmio, no Morumbi, às 21h. A partida de volta contra o Leão acontecerá no dia 25 de outubro (domingo), às 20h30, no Morumbi.