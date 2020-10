São Paulo sonda o treinador uruguaio Diego Aguirre

Um dirigente do São Paulo fez uma sondagem nos últimos dias ao técnico uruguaio Diego Aguirre. A informação foi divulgada por Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, em seu blog no “Yahoo”. De acordo com Nicola, o São Paulo buscou entender o momento de Aguirre no Al Rayyan, do Catar, e se há o interesse de voltar a trabalhar no Brasil.

Diego Aguirre foi vice-campeão na última temporada no Catar e renovou recentemente o seu contrato com o Al Rayyan.

Mesmo assim, segundo Jorge Nicola, o uruguaio mostrou a intenção de trabalhar no São Paulo mais uma vez. Lugano é um dos defensores de um possível retorno de Aguirre ao Morumbi.

Mesmo diante de um momento de bastante instabilidade na temporada, o diretor-executivo de futebol do São Paulo, Raí, tem reafirmado publicamente que o técnico Fernando Diniz permanecerá no cargo.

O São Paulo foi eliminado da Libertadores na fase de grupos na última semana, e no Campeonato Brasileiro ocupa a sétima posição, com 20 pontos.

O campeonato no Catar começou recentemente e o Al Rayyan, time de Diego Aguirre, realizou três partidas até o momento, obtendo uma vitória, um empate e uma derrota.