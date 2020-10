São Paulo vence Palmeiras no Allianz, quebra tabu e sobe para terceiro

O São Paulo, enfim, venceu o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Na noite deste sábado (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Fernando Diniz aplicou 2 a 0 e chegou aos 26 pontos, subindo para a terceira colocação da competição, atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo.

Os visitantes foram melhores na partida e acabaram premiados com um pênalti convertido por Reinaldo e, no fim, com tento de Vitor Bueno. Com isso, o Tricolor venceu pela primeira vez dentro do Allianz Parque, após dez jogos disputados – anteriormente, eram oito vitórias e um empate para os donos da casa. Ainda: este foi o primeiro triunfo da equipe sobre o adversário desde 27 de maio de 2017.

O Verdão, que havia perdido a invencibilidade na competição na última quarta-feira, ao cair para o Botafogo no Rio, acaba sofrendo o segundo revés consecutivo. Na próxima rodada, o Alviverde, estacionado com 22 pontos na quinta colocação, enfrenta o Coritiba, na quarta-feira, também em casa, às 18h.

Já o São Paulo enfrenta o Grêmio, mas apenas no sábado, dia 17, às 21h, no Morumbi. No meio da semana, o Tricolor inicia sua caminhada nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza de Rogerio Ceni fora de casa, e vai com duas vitórias seguidas no torneio nacional em sua mala.

Tricolor começa melhor, mas Palmeiras pressiona no fim

A partida commeçou com bastante troca de passes, uma equipe estudando a outra e tentando chegar ao ataque com a bola no chão. O primeiro chute a gol foi de Igor Vinicius, perto dos oito minutos, mas passou bem longe das traves. Na jogada seguinte, erro na saída de bola alviverde, e Brenner chapelou para chutar por cima de Jailson, também longe.

O São Paulo seguiu mais objetivo, tentando abrir o placar, ainda que com pouca eficiência. Os donos da casa, por outro lado, não conseguiam ficar com a bola e muito menos partir para o ataque. A primeira oportunidade mais clara do Alviverde surgiu aos 19 minutos, com um cruzamento perigoso de Lucas Lima, mas tirado pela zaga.

O Tricolor quase abriu o placar minutos depois, quando Igor Gomes subiu entre Felipe Melo e Luan após cruzamento de Reinaldo e cabeceou no canto esquerdo de Jailson. O São Paulo continuou pressionando e, com um meio-campo apagado, o Palmeiras conseguiu um chute a gol com Wesley aos 24 minutos e teve chance em bola parada pouco depois, mas foi parada pela defesa adversária. Os próximos lances de perigo aconteceram aos 36, quando Wesley disparou pela esquerda e conseguiu cruzamento venenoso, e aos 40, com chute de Reinaldo.

Tricolor marca e Alviverde joga com “um a menos”

Sem mudanças na escalação, o jogo recomçou e o São Paulo teve uma chance logo aos 4 minutos, com bom lance de Igor Gomes pelo meio, que passou a bola para Reinaldo na esquerda chutar forte, para a defesa de Jailson. Brenner cabeceou pouco depois após chegada de Igor Vinícius pela direita. Dois lances de perigo para os visitantes em sequência, assim como aconteceu na primeira etapa.

Aos 8 minutos, o árbitro marcou pênalti em cima de Igor após ele ser derrubado por Esteves na área. Reinaldo cobrou e marcou. Depois disso, Luxemburgo realizou três mudanças, mas sem nenhum tipo de melhora efetiva, pelo contrário: Reinaldo quase chegou ao segundo aos 22 em contra-ataque. Chegando aos 30 minutos, o zagueiro Luan se machucou e, com as cinco substituições já realizadas, ele acabou sendo deslocado para o ataque para “fazer número”.

O Palmeiras conseguiu pressionar em cobrança de falta de Scarpa, em bela defesa de Volpi de mão trocada. No entanto, foi só: o Alviverde seguiu tentando, pressionando o adversário dentro da área, mas sem sucesso. Já no finalzinho da partida, o São Paulo chegou ao segundo tento com Vitor Bueno, após lance entre Reinaldo e Igor Vinícius

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 2 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data/Hora: 10 de outubro de 2020, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Igor Vinícius (São Paulo); Lucas Esteves e Patrick de Paula (Palmeiras)

GOLS: SÃO PAULO: Reinaldo (aos 10’/2º T, de pênalti) e Vitor Bueno (aos 47’/2º T)

PALMEIRAS: Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Lucas Esteves (Danilo, aos 24’/2ºT); Patrick de Paula, Zé Rafael (Ramires, aos 24’/2ºT), Raphael Veiga (Gabriel Veron, aos 14’/2ºT) e Lucas Lima; Wesley (Gustavo Scarpa, aos 14’/2ºT) e Willian (Luiz Adriano, aos 14’/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Léo, aos 40’/2ºT), Igor Gomes (Toró, aos 35’/2ºT) e Daniel Alves; Brenner (Pablo, aos 44’/2ºT) e Luciano (Vitor Bueno, aos 35’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.