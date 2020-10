São Paulo x Atlético-GO: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Pressão. Assim se define a situação do São Paulo, que nesta quarta-feira recebe o Atlético-GO, no Morumbi, às 20h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta dos maus resultados recentes, é bem provável que o técnico Fernando Diniz promova algumas mudanças na equipe.

A primeira delas é a saída de Luciano, mas porque o atacante levou o terceiro amarelo no empate contra o Coritiba e está suspenso. Nomes cotados para a vaga são Brenner, Tréllez, Toró e Vitor Bueno – Pablo também pode ir para o banco devido às reclamações quanto ao seu desempenho.

Por outro lado, o treinador pode modificar a dupla de zaga, composta atualmente por Diego Costa e Léo, depois de críticas em relação aos últimos compromissos. Outro que pode ganhar uma nova chance é o volante Luan. O Tricolor caiu para a sétima colocação na última rodada.

Já no Atlético-GO (11º), o técnico Vagner Mancini terá importantes desfalques. O goleiro Jean e o meia Everton Felipe, emprestados pelo Tricolor, não podem atuar por questões contratuais, enquanto Edson e João Vitor estão suspensos. O Dragão também chega pressionado, já que não vence há quatro rodadas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-GO

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 7 de outubro de 2020 (quarta-feira), às 20h30

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real do LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego, Léo (Bruno Alves) e Reinaldo; Tchê Tchê (Luan), Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara (Helinho); Pablo e Brenner (Vitor Bueno). Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Luciano (suspenso); Walce, Rojas e Hernanes (machucados)

Pendurados: Gabriel Sara, Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner

ATLÉTICO-GO: Kozlinski; Dudu, Éder, Oliveira e Nicolas; Willian Maranhão (Matheus Frizzo), Marlon Freitas e Gustavo Ferrareis; Hyuri, Janderson (Matheuzinho) e Chico. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Edson e João Victor (suspensos)

Pendurados: Gustavo Ferrareis e Gilvan