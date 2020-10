São Paulo x Grêmio deste sábado é duelo à parte entre os técnicos há mais tempo no cargo no Brasileiro

São Paulo e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 21h, no Morumbi pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O duelo irá colocar frente a frente os dois trabalhos mais longevos da atualidade na Série A do Brasileirão: Renato Gaúcho e Fernando Diniz.

Ídolo do tricolor gaúcho, Renato está no comando do time desde setembro de 2016, tendo chegado na sua mais recente passagem pelo clube do qual é ídolo máximo há quatro anos e um mês.

Diniz chegou ao São Paulo em setembro de 2019, estando no Morumbi há pouco mais de um ano e um mês. O “tempo de casa” entre os dois não é a única diferença, apesar de serem os trabalhos mais duradouros do futebol nacional.

Pelo histórico como jogador, Renato Gaúcho, mesmo estando afastado do futebol, chegou com boa recepção da torcida do Grêmio em 2016, apesar de ter conquistado só um título na carreira, em 2007, com a Copa do Brasil pelo Fluminense.

No comando do Grêmio desde então, Renato conquistou sete títulos, entre eles os últimos três Gaúchos, uma Copa do Brasil e uma Conmebol Libertadores.

Por outro lado, Fernando Diniz chegou com desconfiança no São Paulo e luta contra esse problema e a rejeição de boa parte da torcida até hoje. Diniz até hoje também nunca conquistou um título em sua carreira.

O duelo entre os dois pode representar oposição, mas em comum a raridade no futebol brasileiro: a continuidade do trabalho de um técnico, seja ela com sucesso ou sem.

O São Paulo é o quarto colocado do Brasileirão com 26 pontos e 14 jogos, enquanto o Grêmio é o 11º com 20 pontos em 15 partidas.